Спасатели подняли пять тел с затонувшей яхты близ Сицилии

С затонувшей у берегов острова Сицилии яхты подняли еще два тела - председателя совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера и его супруги Джуди.

Как передает телеканал Sky News, всего спасателям удалось достать пять тел. Среди них адвокат Кристофер Морвилло и его супруга Неда, а также британский предприниматель Майк Линч. 18-летняя дочь последнего - Ханна Линч считается пропавшей без вести.

Напомним, 56-метровая парусная суперяхта Bayesian, на борту которой находились 22 человека, потерпела крушение у берегов Сицилии во время сильного шторма.

Судно, ходившее под британским флагом, стояло на якоре недалеко от берега в порту Портичелло, когда на этот участок акватории обрушился шторм с торнадо. Лодка затонула очень быстро, пишут СМИ. Хозяин виллы, где были установлены камеры, снявшие момент крушения, сообщил агентству ANSA, что это произошло "всего за 60 секунд".

Помимо пяти опознанных тел, среди погибших также числится повар. 15 человек, в том числе годовалый ребенок, были спасены.