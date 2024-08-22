Эксперты Астраханской области поддержали инициативу губернатора по введению экосбора в регионе

Сегодня с участием губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина состоялся круглый стол «Об инициативе экоактивистов по введению на территории Астраханской области экосбора».

Открывая мероприятие, Игорь Бабушкин отметил, что в последние годы Астраханская область становится все более популярной у туристов. Только в прошлом году по официальным данным регион принял более полутора миллионов человек, что значительно повышает нагрузку на водные биоресурсы и экологию.

«Решением проблемы может стать введение экологического сбора с неорганизованных туристов. Мы сможем привлечь дополнительные средства на развитие инфраструктуры гостеприимства, поддержание чистоты на прибрежных зонах и восстановление рыбных запасов. Но главное – это возможность наведения порядка и возможность администрирования», – сказал Игорь Бабушкин.

Средства от экосбора будут направлены на развитие региона и помогут поддерживать в порядке водные объекты и прилегающие территории. Введение экосбора будет полезно и для сохранения заповедных территорий.

В ходе заседания губернатор подчеркнул, что необходимо уделять отдельное внимание сохранению и воспроизводству рыбных запасов.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Румиль Юнусов акцентировал внимание на том, что в периоды повышенного турпотока основная нагрузка приходится на районы в низовьях Волги. Для решения проблемы в каждом районе будет проведен мониторинг мест размещения неорганизованных туристов, что в дальнейшем позволит реализовать проекты по обустройству мест отдыха.

Эксперты поддержали инициативу губернатора по введению экосбора, а всеобщее голосование пройдет уже с 6 по 8 сентября.