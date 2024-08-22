Астраханская область к Дню знаний готова

22 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Астраханская область

Астраханская область к Дню знаний готова

Готовность детских садов, школ, колледжей и вузов к новому учебному году стала главной темой заседания правительства, которое сегодня провёл вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

Министр образования и науки региона Мария Шалак сообщила, что торжественные линейки в этом году пройдут 2 сентября. Во многих учреждениях образования сделали ремонт, обновили учебную литературу и мебель. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина 367 млн. рублей направили на покупку учебников для школьников и студентов колледжей, а также 68 млн. рублей – на приобретение парт. Бесплатным горячим питанием обеспечат всех учащихся начальных классов Астраханской области.

В рамках федеральных проектов нацпроекта «Образование» за последние пять лет в регионе построено семь школ на более чем на 4000 мест и восемнадцать детсадов на 2,5 тысячи мест. До конца этого года достроят ещё шесть детских садов на 890 мест. Отремонтировано 11 школ, к Новому году этот список должен пополниться ещё четырьмя – СОШ №236 в Знаменске, СОШ №40 в Астрахани, Астраханской лингвистической гимназией и Краснобаррикадной СОШ. Ежегодно ремонтируются девять спортзалов в сельских школах, всего в регионе обновлено 54. В сёлах создано 144 «Точки роста», из них 14 – в 2024 году. Впервые в этом году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» на базе учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья появилось почти 2000 новых мест дополнительного образования.

Наряду с обновлением материально-технической базы особое внимание уделяется антитеррористической защищённости. В этом году образовательные учреждения региона оборудуют современными системами безопасности. На эти цели из областного бюджета выделено 379 млн. рублей. Кроме того, во всех школах и колледжах региона пройдут Всероссийские антитеррористические учения – для отработки сценариев действий при захвате заложников и объявлении воздушной тревоги.

Школьное расписание в этом учебном году пополнится тремя новыми предметами: «Основы безопасности и защиты Родины», «Технология (труд)» и «Семьеведение». В 70% образовательных организаций открыты Парты героя и экспозиции, посвящённые участникам СВО. В образовательные организации трудоустроено три ветерана СВО.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Ещё одно важное направление – привлечение астраханцев к регулярному спорту. По словам министра физической культуры и спорта Астраханской области Нины Ивашкиной, сейчас в регионе постоянно занимаются спортом почти 500 тысяч человек. Этому в том числе способствуют такие проекты как «Новогодняя пробежка», еженедельная пробежка «Мой первый километр», Спортивная студенческая ночь, «Гандбол в школу», «Футбол в школу», «Самбо в школу», «Баскетбол в школу», «Дворовый тренер» и другие. Проект «Погружение в спорт» позволяет привлечь к здоровому образу жизни детей и подростков из «групп риска». Кроме того, в регионе реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». По итогам первого полугодия 2024 года Астраханская область занимает 10 место в РФ по уровню развития комплекса ГТО. За весь период реализации в нём приняли участие более 140 тысяч человек.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов сообщил, что, в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина, в Астрахани в этом году прошли региональный и всероссийский этапы ярмарки вакансий, благодаря которым работу нашли около 1000 астраханцев.

Теги: ситема образования, учебниики, колледжи, школы, образовательные учреждения, антитеррористическая защищенность


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети