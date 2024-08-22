Астраханская область к Дню знаний готова

Готовность детских садов, школ, колледжей и вузов к новому учебному году стала главной темой заседания правительства, которое сегодня провёл вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

Министр образования и науки региона Мария Шалак сообщила, что торжественные линейки в этом году пройдут 2 сентября. Во многих учреждениях образования сделали ремонт, обновили учебную литературу и мебель. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина 367 млн. рублей направили на покупку учебников для школьников и студентов колледжей, а также 68 млн. рублей – на приобретение парт. Бесплатным горячим питанием обеспечат всех учащихся начальных классов Астраханской области.

В рамках федеральных проектов нацпроекта «Образование» за последние пять лет в регионе построено семь школ на более чем на 4000 мест и восемнадцать детсадов на 2,5 тысячи мест. До конца этого года достроят ещё шесть детских садов на 890 мест. Отремонтировано 11 школ, к Новому году этот список должен пополниться ещё четырьмя – СОШ №236 в Знаменске, СОШ №40 в Астрахани, Астраханской лингвистической гимназией и Краснобаррикадной СОШ. Ежегодно ремонтируются девять спортзалов в сельских школах, всего в регионе обновлено 54. В сёлах создано 144 «Точки роста», из них 14 – в 2024 году. Впервые в этом году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» на базе учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья появилось почти 2000 новых мест дополнительного образования.

Наряду с обновлением материально-технической базы особое внимание уделяется антитеррористической защищённости. В этом году образовательные учреждения региона оборудуют современными системами безопасности. На эти цели из областного бюджета выделено 379 млн. рублей. Кроме того, во всех школах и колледжах региона пройдут Всероссийские антитеррористические учения – для отработки сценариев действий при захвате заложников и объявлении воздушной тревоги.

Школьное расписание в этом учебном году пополнится тремя новыми предметами: «Основы безопасности и защиты Родины», «Технология (труд)» и «Семьеведение». В 70% образовательных организаций открыты Парты героя и экспозиции, посвящённые участникам СВО. В образовательные организации трудоустроено три ветерана СВО.

Ещё одно важное направление – привлечение астраханцев к регулярному спорту. По словам министра физической культуры и спорта Астраханской области Нины Ивашкиной, сейчас в регионе постоянно занимаются спортом почти 500 тысяч человек. Этому в том числе способствуют такие проекты как «Новогодняя пробежка», еженедельная пробежка «Мой первый километр», Спортивная студенческая ночь, «Гандбол в школу», «Футбол в школу», «Самбо в школу», «Баскетбол в школу», «Дворовый тренер» и другие. Проект «Погружение в спорт» позволяет привлечь к здоровому образу жизни детей и подростков из «групп риска». Кроме того, в регионе реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». По итогам первого полугодия 2024 года Астраханская область занимает 10 место в РФ по уровню развития комплекса ГТО. За весь период реализации в нём приняли участие более 140 тысяч человек.

Руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов сообщил, что, в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина, в Астрахани в этом году прошли региональный и всероссийский этапы ярмарки вакансий, благодаря которым работу нашли около 1000 астраханцев.