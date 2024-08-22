Винер: США может не допустить российских спортсменов на Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелес

Российских спортсменов вряд ли допустят до участия в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Лос‑Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы один раз уже не выступали в США", — приводит слова Винер "Матч ТВ".

При этом она отметила, что от того же недопуска на игры в Париже Росси не много потеряла.

"У нас на Олимпиаде тоже несколько стран не выступили, от этого они не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам. У нас все было как положено — стадионы и мишка, который улетал, а также дружба между всеми людьми. А в Париже русских вообще выгнали из исторического списка участников — они не должны подходить к журналистам, быть на открытии и закрытии Игр. У нас такого не было и, думаю, никогда не будет. У нас совершенно другой менталитет и моменты истины, — добавила Винер.

Напомним, что из 15 допущенных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года завоевать медаль удалось только двум - Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, взявшим "серебро" в парном теннисе.