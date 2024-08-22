В акватории порта "Кавказ" затонул атакованный паром

Паром, атакованный в акватории порта "Кавказ", затонул из-за полученных повреждений. Как передает оперштаб Кубани, на территории порта очагов возгорания нет.

"Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим - атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы", - сообщил ранее оперштаб.

Позднее глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщал, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом.

Напомним, что 23 июля беспилотники также атаковали паромное судно, в результате чего погиб один человек и четверо были госпитализированы.