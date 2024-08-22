Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС и Киев

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС, после чего уедет в Киев.

"После моего визита в Курск и Россию я буду в Киеве, и надеюсь поговорить с президентом [Украины Владимиром] Зеленским", - приводит ТАСС заявление Гросси.

Минувшей ночью "противник пытался наносить удары по Курской АЭС", сообщил Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации в регионах, граничащих с Украиной. Он добавил, что о происшествии проинформировано Международное агентство по атомной энергии. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ситуация на Курской АЭС "спокойная, все работает в штатном режиме".