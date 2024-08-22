Куряне хотят выбрать губернатора, несмотря на сложную ситуацию – Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что "у жителей Курской области есть запрос на проведение выборов главы региона, несмотря на сложную ситуацию".

Она добавила, что на выборах губернатора в регионе, где идут военные действия, будут использованы все виды голосования.

Стоит отметить, что в регионе, по последним данным, перемещены 120-150 тыс. человек, а это больше 10% населения области. Многие находятся за пределами региона. Прозрачность "голосования на пеньках" (оно же придомовое голосование) уже давно вызывает вопросы (и в ЦИКе это признают), а уж как будут голосовать на выборах губернатора населенные пункты, находящиеся под контролем ВСУ, ЦИК и вовсе прилюдно не обсуждает. Тем не менее, ЦИК не видит причин отложить выборы главы региона.