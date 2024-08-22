Старейший производитель оптики на Урале выиграл суд у таможенников на 41 миллион рублей

Старейший производитель оптики на Урале "Очки для вас" победил в судебных спорах с Уральским таможенным управлением. Последний требовал от сети порядка 41 млн рублей за ввозимые линзы.

Ранее адвокат оптики Филипп Штивельберг пояснил, что впервые за 15 лет таможня посчитала, что ввозимые в страну линзы являются заготовками. Речь идет о линзах для коррекции зрения, обработанных с двух сторон, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Они имеют диоптрии и могут сразу использоваться в оправах, но иногда на спецоборудовании подгоняются индивидуально для клиента, что, по заверению Штивельберга, является обычной практикой. Несмотря на это, таможенное управление потратило 1,5 года на проверку и заключило, что товар может декларироваться только как "прочее", а потому облагается повышенной пошлиной в 10% и НДС.

Когда компания обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, Таможенного управления арестовало партии из 100 коробок продукции в аэропорту Шереметьево. В связи с этим торговая сеть заплатила требуемую сумму, но решила отстаивать свою правоту в суде и дальше.

"В соответствии с ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд установил, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", - говорится в тексте решения.

Санкции Таможенного управления судом признаны незаконными. О том, когда выплаченная оптикой сумма будет возвращена, пока не сообщается.