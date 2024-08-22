В Екатеринбурге на два месяца перекроют две улицы

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по перекрестку улиц Красных Командиров и Стачек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ограничения продлятся два месяца – с 28 августа по 26 октября. Известно, что на участке будут модернизировать магистральные тепловые сети.

Маршруты общественного транспорта при этом не изменятся. А автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Стачек, Лобкова, Бабушкина, Вали Котика и Войкова.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на несколько месяцев перекроют еще две улицы.