РБК: Есть риск обрушения здания в Кизеле, где сегодня произошел взрыв

Существует риск обрушения здания по ул. Ленина, 34 в Кизеле, где сегодня произошел взрыв газа, сообщает РБК Пермь со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Издание также сообщает, что под завалами все еще может находиться один человек.

Период на разбор завалов не определен.

"Все может пойти не по плану", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время на месте проводятся работы по разбору завалов, расчистке и проверке разрушенных квартир на наличие людей. Всего в ликвидации последствий задействовано свыше 40 специалистов и 16 единиц техники.

Напомним, утром 22 августа в Кизеле произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. В четырехэтажном здании произошло обрушение перекрытий между четвертым и третьими этажами. Сразу после взрыва пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда были выведены двое детей. Пострадавший мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Для дальнейшего лечения его направят в пермский ожоговый центр.

СКР возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Проверку проводит прокуратура. Для жильцов дома развернуты пункты временного размещения.