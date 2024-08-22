Несколько разведывательных самолетов НАТО замечены у Крыма

Сразу несколько разведывательных самолетов стран НАТО зафиксировано в небе над Черным морем.

По данным сервиса контроля за воздушным движением FlightRadar24, над Черноморским регионом работает четыре самолета-разведчика.

"Когда у Черного моря и Крыма собирается куча американских разведывательных самолетов, ничего хорошего обычно не происходит", - пишет "Военная хроника".

В июне Минобороны РФ сообщило о возросшей интенсивности полетов американских стратегических беспилотников над акваторией Черного моря. По данным оборонного ведомства, БПЛА ведут разведку и "целеуказания высокоточному оружию", поставляемому Украине для ударов по российским объектам. В связи с этим министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу "принять меры оперативного реагирования на провокации".