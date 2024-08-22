Ущерб белгородскому бизнесу от атак и обстрелов превысил 4 млрд рублей

Ущерб от обстрелов и атак ВСУ сельскохозяйственному бизнесу Белгородской области составит по меньшей мере 3 млрд руб., промышленному бизнесу – порядка 1 млрд руб., сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании у президента России. Он добавил, что область остро нуждается хотя бы в 300 млн руб. для поддержки малого и среднего бизнеса – чтобы платить людям зарплаты во время простоя, чтобы они не уезжали и бизнес не разрушался.

Сейчас в Белгородской области "закрытыми" остаются 35 населенных пунктов, там не ведутся восстановительные работы (из-за угрозы жизни строителей), а также им просто не на что готовиться к отопительному сезону – ранее жителям обстреливаемых территорий разрешили не платить коммуналку.

По словам Гладкова, "риск потери отопления есть в крупных населенных пунктах, в том числе Белгороде".

В соседней Курской области для покинутых территорий готовят специальную областную аварийную компанию, которая займется вопросом подготовки эвакуированных территорий к зиме.