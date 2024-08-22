На Ямале ветераны СВО станут инструкторами курсов начальной военной подготовки

На Ямале ветераны СВО станут инструкторами курсов начальной военной подготовки. С соответствующей инициативой выступил участник СВО, награжденный медалью "За отвагу" Бахтияр Байзаков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Мужчина вернулся домой после ранения, сейчас его жизнь связана с патриотической и воспитательной работой. Он принял участие в ежегодной поездке губернатора "Честный маршрут", в которой глава региона ездит по муниципалитетом, смотрит, как они развиваются и общается с людьми. Байзаков стал попутчиком губернатора.

Вместе они посетили центр патриотического воспитания, где в свободное время родные бойцов и добровольцы плетут сети и делают окопные свечи для защитников Родины. Договорились на базе учреждения организовать отделение всероссийского Доброцентра. Глава ЯНАО поддержал и инициативу Бахтияра об организации курсов начальной военной подготовки. Инструкторами в нем готовы быть как он сам, так и другие ветераны спецоперации.