В приграничных регионах боятся массового отъезда людей с детьми – из-за дистанта в школах

В приграничных с Украиной регионах власти опасаются массового отъезда семей с детьми – из-за того, что многие школы будут вынуждены в условиях военных действий перейти на дистант, а "дистанционное образование хуже", отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании у президента России.

По словам Гладкова, в 113 школах региона учебный год начнется в дистанционном порядке. Родителям в Белгороде и Белгородском районе дали возможность выбирать – написать заявление на очное обучение детей или дистанционное, в зависимости от оперативной обстановки они смогут поменять решение.

Есть также часть приграничных районов, где постоянно разрушаются вышки мобильной связи, так что дети не могут учиться даже дистанционно. Гладков попросил провести туда за счет федерального бюджета оптоволокно. Минфин России пообещал изыскать деньги.

Наконец, Гладков предложил отправлять белгородских детей по четвертям в лагеря в других регионах, поскольку лето закончилось и они освобождаются. А белгородские дети могли бы там очно и спокойно учиться.