Ноябрьские нефтяники получили награды от губернатора ЯНАО

Три сотрудника "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" получили награды Ямало-Ненецкого автономного округа. Их вручил губернатор Дмитрий Артюхов во время недавнего визита в Ноябрьск и Муравленко.

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, почетного звания "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Ямала" удостоен оператор по добыче нефти и газа Евгений Чучелов. В "Ноябрьскнефтегазе" он трудится более 28 лет, проявил себя в том числе в качестве наставника, подготовив к самостоятельной работе 12 человек.

Почетной грамотой губернатора отмечен Дмитрий Егоров. Свой путь в нефтяной промышленности он начал свыше 30 лет назад оператором по добыче, а с 2022 года возглавляет цех текущего обслуживания и ремонта трубопроводов.

Благодарность главы региона объявлена оператору цеха подготовки и перекачки нефти Александру Барабанщикову. Его стаж в нефтегазовой отрасли – 20 лет, он не только профессионал высокого класса, но и активный участник спортивных и волонтерских мероприятий.

"От души поздравляю коллег, накануне Дня нефтяника они получили отличный подарок, – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов. – При этом каждая персональная награда – признание не только личных заслуг ее обладателя, но и успехов всего коллектива. Высокая оценка нашего труда подтверждает, что предприятие стабильно входит в число лидеров отрасли и вносит весомый вклад в экономическое и социальное развитие региона".