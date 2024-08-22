22 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Уральский паралимпиец отсудил у РЖД 1,5 миллиона и ежемесячные выплаты

Паралимпиец Алексей Е. из Свердловской области отсудил у РЖД 1,5 млн рублей и право на ежемесячные выплаты за травму 24-летней давности. Об истории спортсмена рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В 2000 году еще несовершеннолетний Алексей получил травму на железнодорожных путях в Красноуральске, в результате чего ему пришлось ампутировать часть ноги. Ребенку установили II группу инвалидности бессрочно.

Через 15 лет Мещанский районный суд Москвы взыскал с ОАО "РЖД" в пользу пострадавшего ежемесячные платежи в счет возмещения вреда здоровью по 10 тыс. 792 рублей с последующей индексацией (выплаты бессрочные). Помимо этого, РЖД выплатила Алексею сумму задолженности по ежемесячным платежам в счет возмещения вреда здоровью в размере 528 тыс. 808 рублей

Спустя годы мальчик стал спортсменом-паралимпийцем, а в 2023 году снова обратился в суд.

"Истец пояснил, что на момент установления выплат был ребенком и соответственно не имел дохода. Сейчас он работает спортсменом-инструктором и имеет право на перерасчет выплат, исходя из получаемого заработка. По результатам МСЭ степень утраты профессиональной трудоспособности по профессии "спортсмен", "спортсмен-инструктор" в результате травмы ему установили 80%", - пояснили в суде.

Требования были удовлетворены частично. С ОАО "РЖД" взыскано единовременно возмещение утраченного заработка в результате причинения вреда здоровью за период с 16 июня 2020 по 23 января 2024 – 1 млн 480 тыс. 400 рублей, расходы на нотариуса – 1 тыс. 690 рублей, а также ежемесячные бессрочные выплаты в качестве возмещения утраченного заработка 64 тыс. 538 рублей с последующей индексацией.

Спортсмена не устроило данное решение, так как по его мнению сумма должна была быть больше. Однако Свердловский областной суд, ознакомившись с материалами дела, заключил, что расчеты сумм судом первой инстанции были проведены верно.

Теги: Екатеринбург, РЖД, паралимпиец, суд, травма


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