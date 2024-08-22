"Ратификация Украиной Римского статута открыла ее военным путь в Гаагу"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев полагает, что киевские власти явно не хотели ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), однако в итоге сделали это, поскольку решение об этом является одним из требований на пути к членству в ЕС.

"В июне Украина заключила Соглашение о гарантиях безопасности с Японией, в котором ратификация Статута МУС была среди юридических обязательств Киева. Дожали. Как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. Теперь Украина подчинена юрисдикции МУС. Кстати, это отличительная особенность государств, лишенных суверенитета", - написал Косачев в своем telegram-канале.

Подлинно суверенные страны (Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия и другие) не подчиняются никакой иной власти, кроме власти собственных судов, на основе принципа верховенства права.

Косачев отметил, что в ратификации Украиной статута есть один примечательный нюанс. Украина присоединилась к нему с оговоркой, согласно которой, в течение семи лет после вступления закона в силу "Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных статьей восемь. Эта статья закрепляет широкий перечень военных преступлений – от убийств, пыток и изнасилований до взятия заложников, нанесения ударов по гражданским объектам, использования запрещенных средств и методов ведения войны.

"Украина сделала эту одностороннюю оговорку, с помощью которой сама себе присвоила право безнаказанно совершать военные преступления еще семь лет. Политически ратификация Киевом Статута МУС выглядит, по сути, как предательство властей Украины собственных военнослужащих. Юридически ратификация открыла для военно-политического руководства и военнослужащих киевского режима прямую дорогу в Гаагу", - пишет Косачев.