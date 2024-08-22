Mash: Не менее 40 ВСУшников погибли в ходе попыток зайти в Брянскую область

Не менее 40 военных ВСУ погибли во время попыток зайти на территорию РФ в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, попытка прорыва границы была совершена 21 августа около 19:10. Спустя полчаса ВСУ отступили из-за потерь личного состава. Среди погибших — ДРГ, которые безуспешно прорывались на БМП вместе с рядовыми военнослужащими украинской армии.

Благодаря тому, что разведка вычислила скопление противника за две недели до атаки, российские военные успели укрепить линию обороны, отмечает Mash. По информации канала, среди пограничников получили ранения семь человек.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Губернатор отметил, что обстановка в Климовском районе, где была попытка проникновения, стабилизирована. Она находится под контролем оперативного штаба.