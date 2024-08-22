Авиакомпанию "Ямал" обвинили в антисанитарии в цехе бортового питания

Авиакомпанию "Ямал" обвинили в антисанитарии в цехе бортового питания, передает корреспондент Накануне.RU.

Бывший работник цеха опубликовал скандальное видео с сообщением о нарушении санитарных норм в авиакомпании при приготовлении еды для пассажиров. В частности, сообщается, что авиакомпания якобы использует просроченные продукты, в цехах бегают тараканы, повара работают без шапочек и перчаток.

На видео, размещенном в группе "Подслушано в Салехарде", женщина нападает на оператора и пытается забрать телефон.

В комментариях многие выступили в защиту поваров, отметив, что видео снято "обиженным работником, которого уволили" и выразили мнения, что в таком случае пассажиров бы часто госпитализировали с отравлением.

В комментарием под постом отметилась и сама авиакомпания. Перевозчик заверил, что проведут служебную проверку.

"Здравствуйте. По факту данного публичного сообщения авиакомпания проводит служебное расследование. Безопасность и комфорт пассажиров являются приоритетами в нашей работе, авиакомпания внимательно следит за стандартами качества обслуживания и своевременно проходит проверки соответствующими органами государственного контроля", - сообщили в пресс-службе авиакомпании "Ямал"