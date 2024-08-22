Задержан сбежавший из уральской колонии осужденный

На Среднем Урале задержан беглый осужденный.

Напомним, сегодня ГУФСИН России по Свердловской области объявило в розыск Андрея Ефремова 1978 года рождения. Уроженец села Туринская Слобода накануне сбежал из колонии-поселения и стал уклоняться от отбывания наказания.

Как сообщает ведомство на своей странице в соцсети, осужденный, самовольно оставивший 21 августа участок колонии-поселения при ИК-63 в Ивделе, задержан. Его розыском занимались сотрудники ИК-63, а также ИК-3 (Краснотурьинск), поскольку она расположена наиболее близко к Ивделю.

Беглеца нашли сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-3. Он был задержан вблизи поселка Старая Сама Ивдельского городского округа, на мосту через реку Сосьва.

"В задержании участвовали несколько человек. Сопротивления осужденный не оказал. Также он не успел совершить ничего противозаконного", - заявили в ГУФСИН.

В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники на машине доставляют задержанного обратно в ИК-63.