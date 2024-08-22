На изношенных трубопроводах в Астрахани продолжается капремонт

Работы на коммунальных сетях в Астрахани активно продолжаются. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Водоснабжение микрорайонов Бабаевского, Астрахань-2, Станции Болдинской пристани, поселков Караагаш и Кири-кили идет по двум магистральным линиям.

Однако, как отмечает глава региона, в последнее время давления в сети не хватало. На это влиял не только большой водоразбор, связанный с активной застройкой районов и увеличением количества потребителей, но и частые аварии на изношенных трубопроводах. В многоэтажных домах зачастую вода не поднималась на верхние этажи.

"Для исправления ситуации было принято решение заменить трубы на сетях на больший диаметр. Взамен аварийной силами "Астрводоканала" проложена новая линия. Помимо этого, на средства специального казначейского кредита мы привлекли подрядную организацию, которая проведет аналогичные работы и на второй магистрали. Это позволит значительно увеличить напор воды в домах астраханцев", - отметил Игорь Бабушкин.