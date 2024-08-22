Новый Уренгой официально обрел нового мэра после ареста экс-главы Андрея Воронова

Исполняющий обязанности главы Нового Уренгоя Антон Колодин официально и единогласно избран на пост главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Решение было принято сегодня на внеочередном заседании городской думы.

Из семи претендентов конкурсная комиссия выбрала двух человек. Вместе с Колодиным участие в конкурсе на должность мэра принимал директор "Арктического лицея" Юрий Марков. Претенденты представили свои программы по социально-экономическому развитию города.

Антон Колодин в числе приоритетов назвал поддержку участников СВО и их семей, строительство жилья и дорог, комплексное благоустройство дворов, настройку системы обращения с мусором, озеленение городских территорий.

"Большое внимание уделил подготовке к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя и сотрудничеству со стратегическими партнерами – предприятиями ТЭКа. При их поддержке в Новом Уренгое реализуется много социально значимых проектов. Кванториум в микрорайоне Славянский, культурный центр в микрорайоне Парковый, новая школа искусств, мини-футбольная арена - все социальные объекты, несомненно, вдохнут новый импульс в развитие Нового Уренгоя. Давайте вместе, плечом к плечу, будем работать над тем, чтобы наш город становился лучше каждый день!", - отметил Колодин.

Юрий Марков в своей программе отразил преимущественно направления развития городской сферы образования – это реализация программы территории детства, создание Центра одаренных детей, подготовка олимпиадников, реновация школ и детских садов.

По результатам открытого голосования депутатов городской думы единогласно главой Нового Уренгой избран Антон Колодин. Вступление в должность назначено на 26 августа.

Ранее состоялась довольно внезапная отставка теперь уже экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. 3 июля Воронов арестован в Москве. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. После отставки Воронова, пост в качестве и.о. занял Колодин. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел с ним встречу, в ходе которой сообщил новому мэру, что самое пристальное внимание нужно уделять прозрачности всех процедур, сопровождающих бюджетные расходы, предусмотренные на масштабные строительные работы и праздничные мероприятия.