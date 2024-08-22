22 Августа 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

На площадке форума «БерегА» в Астрахани разработают новую концепцию позиционирования Прикаспийского региона

На молодёжном образовательном форуме Южного федерального округа «БерегА» платформы «Росмолодёжь.События» состоится международная смена молодых лидеров стран Прикаспия. В смене к участникам форума из регионов России присоединятся предприниматели, специалисты в сфере туризма, специалисты в области бренд-менеджмента, диджитал брендинга, маркетологи в возрасте от 18 до 35 лет из стран Прикаспия.

Сейчас подтвердили своё участие в событии около 50 молодых людей из Ирана, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана. Также в основной программе форума «БерегА», который с 2 по 6 сентября объединит в Астраханской области 350 молодых специалистов, примут участие жители Республики Беларусь и Узбекистана, сообщили в агентстве по делам молодежи Астраханской области.

Международная смена молодых лидеров стран Прикаспия призвана разработать новые концепции позиционирования Прикаспийского региона как территории для развития возможностей молодёжи. Участникам смены предстоит сформировать предложения по повышению узнаваемости региона среди молодёжи, а также по усилению его туристической и инвестиционной привлекательности. Молодые люди обсудят задачи по продвижению брендов Прикаспия в сфере экономики и туризма, в разработке эмблем, создании новых перспектив развития региона.

В составлении программы смены приняли участие представители астраханских органов власти, работники филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество „Знание“» в Астраханской области. Так, в деловой программе смены примет участие министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков. Спикерами также станут руководитель управления «Диверсификация» Общероссийской организации «Городские реновации» Александр Носков, эксперт «Росмолодёжь.Гранты» Катерина Гуйвик-Клёнова, представители высших учебных заведений региона.

Также участники рассмотрят лучшие практики работы Прикаспийского региона в сфере молодёжного предпринимательства, маркетинга, туризма, брендирования территории. Разработанные участниками смены предложения лягут в основу плана работы Международного клуба дружбы, который начнёт свою деятельность на полях форума «БерегА» 5 сентября.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Роль молодёжи в развитии международного сотрудничества важна и многогранна. Молодые люди — носители новых идей. Они готовы к диалогу и не боятся менять мир к лучшему. Необходимо создавать условия для участия молодёжи в международных проектах, обеспечивать доступ к необходимой информации, поддержке и требуемым ресурсам», — отметил значимость форума «БерегА» руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Деловые мероприятия форума дополнят обширная экскурсионная и культурная программы, которые позволят участникам смены увидеть богатое историко-культурное и природное наследие Астраханской области, приобщиться к традициям и обычаям народа Каспийской столицы и открыть для себя новые возможности для последующего развития.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Организаторами молодёжного образовательного форума Южного федерального округа «БерегА» выступают: Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), агентство по делам молодёжи Астраханской области, Правительство Астраханской области. Организация форума проходит под патронажем аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

Теги: прикаспийский регион, молодежный форум берега, международная смена


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