Мошенница "увела" у экс-главкома Сухопутных войск Чиркина 435 тысяч

Экс-главкома Сухопутных войск РФ Владимира Чиркина развели на 435 тыс. руб.

Пострадавшему позвонила неизвестная, рассказала о "крутой возможности" отредактировать его историю в онлайн-энциклопедии. Дама предложила убрать строчки о том, что в 2008 г. военный получил $20 тыс. за "решение вопросиков", за что через семь лет был осужден. Оказалось, он обманывал взяткодателя, так как у него не было полномочий, чтобы сдержать обещание. Дама пообещала это убрать из интернета. Для этого нужно было установить приложение на мобильный. Чиркин поверил, выполнил всё, что ему сказали, а потом обнаружил, что со счёта пропали 435 тыс. руб., пишет Mash.

Напомним, ранее пятилетний срок, к которому был приговорен Чиркин, заменили на штраф в 90 тыс. руб. Чиркину также вернули звание генерал-полковника и все награды, которых он был лишен после того, как был признан виновным в получении взятки в 450 тыс. руб. Окружной военный суд счел, что выводы Московского гарнизонного военного суда не соответствуют фактическим обстоятельствам, которые были представлены в материалах дела.

Эксперты обратили внимание на чересчур строгий приговор Чиркину на фоне дела "Оборонсервиса". То, как завершилось это громкое коррупционное дело в рядах военных структур, до сих пор будоражит общественность. Так, главная фигурантка дела Евгения Васильева была приговорена так же, как и Чиркин изначально, к пяти годам колонии, правда, не за взятку в 450 тыс. руб., а за за хищение свыше 800 млн руб. Во время разбирательств следствия почти половину срока наказания она находилась под домашним арестом, а после – отсидела 3 месяца и вышла по УДО.

Отметим, что до назначения на пост главкома Сухопутных войск Чиркин был командующим войсками ЦВО, этот же пост ранее занимал генерал армии Валерий Герасимов.