22 Августа 2024
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Общество Оренбургская область
Фото: Накануне.RU

Останина призвала губернатора Оренбуржья не тратить 16 млн из бюджета на гонорар Шаману

Глава комитета Госдумы по делам семьи, детства и материнства Нина Останина направила губернатору Оренбургской области Денису Паслеру просьбу не расходовать 16 млн руб. из бюджета на гонорар певцу Шаману, а направить эти деньги на помощь пострадавшим от наводнения людям. Которые, к слову, в соцсетях уже начали возмущаться, узнав стоимость выступления Ярослава Дронова (настоящее имя певца) на концерте в честь Дня города.

"В то время как регион не оправился от последствий разрушительного паводка, еще не все пострадавшие жители получили компенсацию за утраченное жильё и имущество, не восстановлена разрушенная инфраструктура. Оренбуржцы продолжают возмущаться баснословным размером гонорара певца SHAMANa, выделенного властями из городского бюджета, сопровождая новость комментариями: "Пир во время чумы!", "Хоть немного совесть поимейте!", "Вернитесь в реальный мир!" и т.п.", - пишет Останина.

Она добавила, что жители города безусловно заслуживают в этом непростом году праздника, но такие расходы из городского бюджета считает "несвоевременными". Парламентарий обращает внимание на то, что в других городах подобные выступления звезд оплачивают спонсоры, крупные предприятия региона и т.д. Останина указывает, что в Оренбургской области полно крупных предприятий, в том числе добывающих, металлургических и машиностроительных, у которых дела идут неплохо. Она предлагает властям обратиться к бизнесу и попросить проспонсировать выступление Шамана, раз уж так хочется его увидеть.

"Особенно сомнительно и цинично выглядит финансирование из городского бюджета подобных мероприятий в период проведения СВО и избирательной кампании по выборам губернатора Оренбургской области", - добавила Останина.

Теги: нина останина, шаман, денис паслер


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