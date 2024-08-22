СМИ: В Финляндии появится бронетанковая бригада НАТО

Бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тысяч человек появится в Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

Бригада будет подчиняться штабу НАТО, который планируется разместить в финском городе Миккели в 140 километрах от границы с Россией. В ее состав войдут шведские и норвежские военнослужащие.

Напомним, Финляндия вошла в НАТО чуть больше года назад, в апреле 2023 г. В марте 2024 г. в альянс вошла Швеция.

Ранее в МИД РФ предупредили, что Финляндия столкнется с военно-политическими контрмерами России, если создаст для нее ядерную угрозу. Так в министерстве прокомментировали заявления премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что они могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по территории страны.