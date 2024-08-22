Цифровое неравенство на Урале за 10 лет почти изжито - 95% населенных пунктов УрФО имеют доступ в интернет

В 2024 году исполняется 10 лет проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), который по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технологической поддержкой Tele2. Проект предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет сел, поселков, деревень, аулов и станиц с населением от 100 до 500 человек.

Первый этап проекта УЦН (2014–2021 годы) – это строительство точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. Ежегодно «Ростелеком» вводил тысячи точек доступа по технологии Wi-Fi по всей стране. Всего на первом этапе было охвачено без малого 14 000 сел и деревень. Построено свыше 122 000 новых волоконно-оптических линий связи – это три экватора планеты Земля, отмечают в пресс-службе компании.

В Уральском Федеральном округе сегодня работает 945 публичных точек доступа, для их функционирования было построено более 8 500 километров оптических линий связи.

Второй этап проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 году. Он предусматривает появление базовых станций (БС) стандартов GSM/LTE, которые должны обеспечивать качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет. Также по решению Минцифры был расширен состав населенных пунктов-участников программы – в него включены села и деревни, в которых проживает от 100 до 500 человек. К настоящему времени введена в эксплуатацию 4 841 базовая станция, построено свыше 17 000 километров ВОЛС.

К юбилею федерального проекта аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» при поддержке «Ростелекома», Tele2 и Минцифры России провело исследование о практических социально-экономических эффектах реализации проекта УЦН и влиянии появления интернета на жизнь в глубинке. Главный вывод – потребление услуг связи на БС проекта на треть выше, чем в среднем по стране. Анализ показывает, что за месяц абоненты потребляют 28 Гбайт мобильного интернет-трафика и 402 минуты общаются по мобильному телефону.

На данный момент в рамках проекта УЦН 2.0 в Уральском федеральном округе мастерами «Ростелекома» запущено в работу 403 базовых станции, проложено 1 800 километров волоконно-оптического кабеля.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского (опорного) филиала компании «Ростелеком» отмечает: «Качественный интернет и связь – это право каждого человека в современном мире. Все это помогает формированию единого информационного пространства, а также увеличивает аудиторию пользователей других современных цифровых решений: интерактивного телевидения, онлайн-кинотеатров и видеонаблюдения. В Свердловской области построено 52 базовых станции. Работа продолжится пока цифровое неравенство в регионе не будет полностью устранено».

Среди важных целей использования интернет-доступа абоненты отметили знакомство с новостями (81 %) и актуальной локальной информацией (65 %), получение госуслуг (72 %), пользование электронной почтой (58 %), просмотр контента блогеров (47 %), онлайн-запись к врачу (42 %), поиск работы (21 %), удаленную учебу (19 %) и работу (11 %).

Евгений Гурарий, помощник уральского полпреда сообщил, что на сегодняшний день процент населенных пунктов УрФО с доступом к услугам передачи данных составляет более 95 %.

С 2024 года «Ростелеком» и технологический партнер проекта Tele2 приступят к установке базовых станций GSM/LTE российского производства от компании «Булат». В исключительных случаях, когда прокладка наземных линий связи нецелесообразна по техническим и экономическим условиям, для подключения БС используются спутниковые технологии от компании «РТКОММ».