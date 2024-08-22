Семьям мигрантов предложили запретить получение социальных выплат

Депутат думы Югры от партии ЛДПР Михаил Селюков предложил лишить семьи иностранных рабочих социальных выплат, передает корреспондент Накануне.RU.

Так он прокомментировал инициативу сопартийцев из Госдумы об ограничении трудовым мигрантам без гражданства РФ права на перевозку своей семьи в страну.

"С одной стороны, идея хорошая, но насколько она будет реализована? На мой взгляд, нужно не следствие решать, а причину. Причина - то, что семьи мигрантов получают большие социальные выплаты из бюджетов. И здесь основная работа региональных депутатов, потому что основные выплаты идут с региональных бюджетов. И, как только мы наладим порядок и запретим социальные выплаты семьям мигрантов и самим мигрантам из бюджетов, то сразу же интерес приезда в Россию и бесплатно получить какие-то блага пропадет", - заявил Селюков.

Он подчеркнул, что деньги из бюджетов России, регионов и муниципалитетов в первую очередь должны тратиться на коренных жителей России, а не на мигрантов и их семьи.

Ранее в партии "Справедливая Россия - За правду" также предложили обязать трудовых мигрантов, прибывших в Россию, а также приехавших на срок свыше 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью, проходить дактилоскопическую регистрацию при пересечении российской границы, а не в миграционной службе по месту пребывания.