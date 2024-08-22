Для человека не опасны. Роспотребнадзор назвал насекомых, атаковавших югорчан

Насекомые, полчища которых атаковали жителей Ханты-Мансийска и Пыть-Яха, это водные клопы, сообщает NEFT со ссылкой на энтомологов из регионального Роспотребнадзора.

"Водные летающие клопы — обитатели прудов и водоемов. Явление в природе редкое, перелетая, падают и погибают. Для человека не опасны", — говорится в сообщении.

Ранее югорчане в соцсетях опубликовали снимки с насекомыми, облепившими поверхности возле дверей в подъездах и торговых центрах. Люди жаловались, что насекомые больно кусаются, и что их слишком много - набирается целый совок.