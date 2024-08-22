22 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Украинский сценарий повторяется. Эстонская Православная Церковь открестилась от Московского Патриархата

Эстонская Православная Церковь (ЭПЦ) убрала из своего названия упоминание о Московском Патриархате (МП). Об этом сообщается на сайте ЭПЦ по итогам второй сессии Собора ЭПЦ.
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Отмечается, что Собор принял новую редакцию ЭПЦ, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских, то есть фактически объявлена полная независимость от РПЦ. Кроме того, одобрена деятельность Синода в переговорном процессе с эстонским государством, и отмечено, что по случаю 33-й годовщины "восстановления независимости Эстонской Республики" Собор молится о процветании Эстонии как суверенного государства, о сохранении ее культуры, традиций и свободы, мире и благополучии на ее земле.

Исключение упоминания о МП является, с одной стороны, требованием местных властей о разрыве всех связей с Москвой. С другой стороны, ЭПЦ и так фактически не зависела от МП в своем управлении. Однако налицо явные параллели с Украиной, где местный режим точно так же многие годы оказывал давление на Церковь, требуя разорвать связи с Москвой. УПЦ и не имела в своем названии упоминания о МП, а в мае 2022 году руководство тоже объявило о полной самостоятельности и независимости. Однако на днях режим принял закон о запрете УПЦ как "московской церкви".

В мае высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии Рийгикогу принял заявление, осудившее МП как враждебный институт, угрожающий существованию Эстонии. Ранее предстоятель ЭПЦ митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений был вынужден покинуть республику, так как ему не продлили вид на жительство.

ЭПЦ была образована в 1920 году решением Священного синода РПЦ. Однако в 1923 году Фанар основал раскольническую организацию - "Эстонскую апостольскую православную церковь", которую утвердил повторно в 1996 году.

Теги: эстония, церковь


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