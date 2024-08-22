"Уралвагонзавод" объявил о повышении зарплат работникам на 28%

На "Уралвагонзаводе" повысили зарплаты. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

Для всех работников "Уралвагонзавода" произошло повышение заработной платы во второй раз в 2024 году. С 1 августа увеличение составило 28%.

Как уточнили на предприятии, при этом повышение не коснулось ключевого руководящего персонала.

Напомним, ранее "Уралвагонзавод" рассказал о новом изобретении для борьбы с реактивными противотанковыми гранатами. Средство пассивной защиты было разработано инженерами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.