После слов Лукашенко о Казахстане в МИД вызван посол Белоруссии

В Министерство иностранных дел Казахстана пригласили посла Белоруссии Павла Уткина.

Темами разговора стали актуальные вопросы казахско-белорусского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций. Подчеркнуто, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права, сообщает МИД Казахстана.

Приглашение посла состоялось вскоре после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что некоторые постсоветские государства от России "хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать". Глава соседнего государства привел в пример события начала 2022 г., когда в Казахстан были направлены миротворческие силы ОДКБ, сказав, что говорит "не в упрек" и не требует "отдать долг". По его мнению, когда этим постсоветским странам потребуется помощь, никто на это не отреагирует. Обсуждались ли эти слова во время встречи с послом, не сообщается.