В Тюменской области из-за ДТП перекрывали федеральную трассу

В Абатском районе Тюменской области произошло ДТП. По данным Госавтоинспекции, на 331 км трассы столкнулись Volkswagen и Opel. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу.

После ДТП движение на федеральной трассе было полностью перекрыто. В настоящий момент движение на участке организовано в реверсивном режиме, сообщает Уралуправтодор.

По данным РБК Тюмень, в результате введенных ограничений, пробка на трассе Тюмень – Омск в Абатском районе растянулась на 10 километров. В столкновении пострадали четыре человека. На месте работают специалисты "скорой помощи".