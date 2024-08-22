ФСБ возбудила дело на журналистов США и Украины после съемок в Судже

ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Курской области журналистом CNN и двумя украинскими журналистами. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Американскому журналисту Ника Пейтона Уолша и украинским корреспондентам Олесе Боровик и Диане Буцко грозит до пяти лет колонии. Им вменяют ч. 3 ст. 322 УК РФ

Иностранные репортеры незаконно пересекли границу и вели видеосъемку в районе Суджи, сообщили в ФСБ.

Ранее аналогичное дело завели против двух итальянских журналистов. В МИД России была вызвана посол Италии в Москве Чечилия Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании "РАИ", незаконно проникшей в Россию для освещения нападения украинских боевиков на Курскую область.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факты, изложенные в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) из Курской области, переписаны и перевернуты "с ног на голову".