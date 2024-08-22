В Пермском крае следователи опубликовали оперативное видео с места взрыва газа в Кизеле

В Пермском крае следователи опубликовали оперативное видео с места взрыва газа в Кизеле, передает корреспондент Накануне.RU.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Пострадал один человек, он госпитализирован.

По данным краевого МЧС, работы на месте происшествия в Кизеле продолжаются. Для эвакуированных граждан развернуты два пункта временного размещения.

В настоящее время на месте проводятся работы по разбору завалов, расчистке и проверке разрушенных квартир на наличие людей. Всего в ликвидации последствий задействовано свыше 40 специалистов и 16 единиц техники.