Задержан замглавы департамента Минобрнауки

Задержан замглавы департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Дмитрий Журавлев. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Кроме того, как сообщает РИА Новости, Журавлеву могут быть предъявлены новые обвинения.

Как говорится в судебных документах, предполагаемым взяткодателем Журавлеву является Александр Евдокименко - исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС". Фабула уголовного дела не уточняется.

В июле в Москве был задержан бывший глава департамента культуры столичной мэрии Александр Кибовский. Сообщалось, что экс-чиновник проходит по делу о мошенничестве и взятке.