22 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в День флага РФ открыли 30-метровый флагшток

В день празднования Государственного флага России в Екатеринбурге прошло торжественное открытие 30-метрового флагштока. Новая достопримечательность располагается в сквере "Дружбы Народов" в Орджоникидзевском районе города.

30-метровый флагшток в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

В церемонии принял участие глава уральской столицы Алексей Орлов. По его словам, сквер "Дружбы Народов" был выбран не случайно, ведь сила Урала и Екатеринбурга в согласии множества народов и национальностей, проживающих здесь, в уважительном и бережном отношении друг к другу.

"Вот уже более трех веков трехцветный стяг является символом величия и могущества нашего государства, под которыми совершались великие победы и свершения. Очень хорошо, что сейчас здесь присутствуют наши дети, потому что необходимо прививать нашему поколению бережное отношение к государственным символам нашей великой страны", - сказал Алексей Орлов.

Алексей Орлов на церемонии открытия 30-метрового флагштока в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Похожий 30-метровый флагшток недавно установили и в Нижнем Тагиле. Глава Екатеринбурга в шутку отметил, что мы не можем быть "ниже" соседей. И хоть это не рекорд для России, но государственный триколор уж точно будет видно в любой точке Проспекта Космонавтов.

30-метровый флагшток в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

На церемонии также выступил волонтерский отряд школы 114. Ребята уже привыкли к выступлениям на крупных городских мероприятиях. Их можно было увидеть на "1000-ом хоре", который уже стал традиционным для "Уральской ночи музыки".

Такое событие не могло пройти и без членов кадетского отряда. Получив строгие указания, они помогли запустить флаг на вершину флагштока.

30-метровый флагшток в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Пасмурная погода не испортила праздник. Пройдя свой длинный путь, флаг раскрылся под гимн России, ознаменовав окончание праздничного мероприятия. Редакция Накануне.RU позволяет своих читателей с Днем Государственного Флага.

30-метровый флагшток в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: флаг, праздник, Екатеринбург


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