В Екатеринбурге в День флага РФ открыли 30-метровый флагшток

В день празднования Государственного флага России в Екатеринбурге прошло торжественное открытие 30-метрового флагштока. Новая достопримечательность располагается в сквере "Дружбы Народов" в Орджоникидзевском районе города.

В церемонии принял участие глава уральской столицы Алексей Орлов. По его словам, сквер "Дружбы Народов" был выбран не случайно, ведь сила Урала и Екатеринбурга в согласии множества народов и национальностей, проживающих здесь, в уважительном и бережном отношении друг к другу.

"Вот уже более трех веков трехцветный стяг является символом величия и могущества нашего государства, под которыми совершались великие победы и свершения. Очень хорошо, что сейчас здесь присутствуют наши дети, потому что необходимо прививать нашему поколению бережное отношение к государственным символам нашей великой страны", - сказал Алексей Орлов.

Похожий 30-метровый флагшток недавно установили и в Нижнем Тагиле. Глава Екатеринбурга в шутку отметил, что мы не можем быть "ниже" соседей. И хоть это не рекорд для России, но государственный триколор уж точно будет видно в любой точке Проспекта Космонавтов.

На церемонии также выступил волонтерский отряд школы 114. Ребята уже привыкли к выступлениям на крупных городских мероприятиях. Их можно было увидеть на "1000-ом хоре", который уже стал традиционным для "Уральской ночи музыки".

Такое событие не могло пройти и без членов кадетского отряда. Получив строгие указания, они помогли запустить флаг на вершину флагштока.

Пасмурная погода не испортила праздник. Пройдя свой длинный путь, флаг раскрылся под гимн России, ознаменовав окончание праздничного мероприятия. Редакция Накануне.RU позволяет своих читателей с Днем Государственного Флага.