Путин позвонил военкору Поддубному, получившему ранение в Курской области

Президент России Владимир Путин позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, получившему ранение в Курской области, и поздравил его с днем рождения.

Президент поздравил корреспондента с днем рождения, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к работе, сообщили в пресс-службе главы государства.

В начале августа военкор Евгений Поддубный серьезно пострадал из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он был эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии.