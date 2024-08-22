Синоптики рассказали, когда в Свердловской области прекратятся дожди

Синоптики дали свой прогноз, когда в Свердловской области прекратятся дожди.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, понемногу циклон будет отодвигаться на восток в центр Западной Сибири. Уже завтра осадки ослабеют до небольших и будут отмечаться не повсеместно. В Екатеринбурге днем 23 августа существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, днем 16-21 градус.

"В последующий период, до середины следующей недели ожидается преобладание сухой погоды, температура повысится: 24-25 августа ночью 6-11 градусов, днем 18-23 градуса, 26-27 августа ночью 9-13 градусов, днем 21-25 градусов", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, сегодня спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях.