Газовый баллон или колонка? В СМИ озвучили еще одну версию взрыва газа в Кизеле

Еще одной причиной взрыва газа в доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле мог стать газовый баллон. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК Пермь.

Якобы взрыв газа произошел в квартире во время установки натяжного потолка. Информация не подтверждена официальными ведомствами, впрочем, как и первая версия, о том, что в квартире якобы взорвалась газовая колонка.

Причины произошедшего устанавливаются, из дома были эвакуированы 26 человек.

Возбуждено уголовное дело.