МИД Латвии признал нежелательным лицом блогера, обругавшего Галкина*

МИД Латвии внесло в список "нежелательных лиц" блогера Максима Винклера за то, что тот обругал юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале.

Как сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье", Винклеру запретят въезд в Латвию. Его дело рассматривала лично глава латвийского МИД Байба Браже.

В ходе концерта в Юрмале Галкин*, общаясь со зрителями, подошел к Винклеру. Тот сообщил, что пришел на концерт только для того, чтобы высказать свое мнение об артисте, после чего обматерил Галкина*. Этот же блогер ранее в Берлине встретил актера Артура Смольянинова* и чуть не подрался с ним перед финальным матчем Евро Испания – Англия.

В прошлом году депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь юмориста Максима Галкина к ответственности за его высказывания. На фоне критики россиян Галкин* оспаривает свой статус иностранного агента и просит Верховный суд отменить его.

* признан в России иностранным агентом