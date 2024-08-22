Бастрыкин поручил доложить о кишечной инфекции в детском саду Перми

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом заболевании малолетних в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Перми выявлен случай массового заражения малолетних ротавирусной инфекцией в местном детском саду, трое детей госпитализированы.