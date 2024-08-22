Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с отсутствием воды в Асбесте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации об отсутствии воды в уральском городе Асбест.

Как сообщает информационный центр СКР, из соцсети стало известно, что на протяжении длительного времени на территории района Кордон Старка в Асбесте не подается водоснабжение, а изношенные водозаборные колонки не функционируют. В результате местные жители вынуждены приобретать воду за свой счет. Утверждается, что многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поставил ход проверки по ситуации на контроль в центральном аппарате ведомства. Также он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Напомним, что проблемы с водоснабжением также наблюдаются в Первоуральске.