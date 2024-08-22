В минздраве Прикамья не подтверждают увеличение числа пострадавших до двух человек

В минздраве Пермского края не подтверждают информацию, ранее опубликованную СМИ, о двух пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Кизеле, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава ведомства Анастасия Крутень опубликовала видеокомментарий. По ее словам, пострадавший всего один и он находится в состоянии средней степени тяжести (а не тяжелом, как писали ранее).

Жизни пациента ничего не угрожает.

"Помощь медицинская оказана. Планируется перевод в Ожоговый центр города Перми", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку. В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела. Жильцам предложено два пункта временного размещения.