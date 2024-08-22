Число пострадавших пожарных при возгорании складов в Пролетарске выросло до 47

Число пострадавших пожарных в Пролетарске Ростовской области, где после атаки беспилотников ВСУ загорелось дизельное топливо на промышленных складах, выросло до 47 человек.

15 из них госпитализированы, 32 отпущены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.

Пожар начался 18 августа после атаки беспилотников. 20 августа сообщалось, что площадь пожара составляет уже 10 тыс. кв. метров, в ликвидации участвуют более 500 человек, задействованы четыре единицы авиации. По словам губернатора Василия Голубева, угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.