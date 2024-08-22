Новобранцы ВСУ отказываются стрелять в бойцов армии России

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразил мнение, что новобранцы не хотят стрелять в бойцов армии России. Из-за полного отсутствия боевой подготовки они не могут сдерживать наступление российской армии на Красноармейск (украинское название – Покровск) в ДНР.

"Некоторые просто не хотят стрелять, они видят противника на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь, поэтому наши люди гибнут", - сообщил он агентству Associated Press (AP), выдержку приводит ТАСС.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет количество попыток самоубийства.

"Люди понимают, что они не хотят, что им не за кого и не за что воевать. Это осознание приходит и к гражданским, и к военным. И вот сейчас, например, прошла волна суицида среди тех, кого мобилизовали", - сказал Гагин.

Рада решит вопрос с мобилизацией до 25 лет, пообещал депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Заявление сделано под предлогом того, что сейчас, после отмены статуса ограниченно годных, возникла коллизия, когда бывшие ограниченно годные младше 25 лет, ставшие полностью годными, мобилизуются, а здоровые военнообязанные того же возраста имеют отсрочку до 25 лет.