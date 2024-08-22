Из дома в Кизеле, где взорвался газ, эвакуировали 26 человек

В МЧС уточнили информацию о количестве эвакуированных жителей дома в Кизеле по ул. Ленина, 34, где произошел взрыв газа, передает корреспондент Накануне.RU.

По уточненной информации эвакуировано 26 человек, в том числе трое детей. К месту происшествия следует начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.

В ведомстве сообщили, что в настоящий момент продолжается разбор завалов. При разборе завалов проводятся "минуты тишины": затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших.

Ранее в СМИ сообщалось как минимум о двух госпитализированных. Количество пострадавших уточняется. Прокуратура проводит проверку. В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела. Жильцам предложено два пункта временного размещения.