"Газпром нефть" расширяет перспективный добычной кластер в юго-восточной части ЯНАО

"Газпром нефть" начинает изучение новых активов на юго-востоке ЯНАО. Восточно-Тэрельская группа месторождений станет частью крупного добычного кластера, формируемого в этом регионе, сообщили Накануне.RU в компании.

В Восточно-Тэрельскую группу входят Южно-Кыпакынский, Кутымский и Южно-Ленский участки недр. Они находятся рядом с Отдаленной группой месторождений (ОГМ), объединяющей активы "Газпром нефти" в Пуровском и Красноселькупском районах ЯНАО.

Участки расположены в автономии: до ближайшей круглогодичной автодороги – 105 км, завозить технику и оборудование можно лишь по зимникам. Для получения дополнительной информации о ресурсном потенциале территории компания планирует пробурить три поисково-разведочные скважины и переиспытать те, что были пробурены ранее.

"Расширение лицензионного портфеля в ЯНАО – часть общей стратегии компании по развитию ресурсной базы в этом важном для нас регионе. Реализация программы геологоразведочных работ позволит сформировать единый нефтегазовый кластер и ввести в разработку новые запасы", – прокомментировал начальник департамента по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор.

Оператором проекта по разработке Восточно-Тэрельской группы стал "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". Как отметил генеральный директор предприятия Алексей Огородов, одна из актуальных задач на сегодняшний день - обеспечить текущий рост перспективной ресурсной базы.

"Получение новых лицензий усиливает нашу продуктивность в юго-восточной части ЯНАО, где уже несколько лет успешно разрабатывается Отдаленная группа месторождений – основной драйвер добычи "Ноябрьскнефтегаза", – пояснил он.

Добавим, геологические запасы ОГМ составляют более 148 млн тонн нефти. В активной стадии разработки находится Западно-Чатылькинское месторождение, продолжаются геологоразведочные работы на Воргенском участке.