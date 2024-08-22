"Газпром нефть" расширяет перспективный добычной кластер в юго-восточной части ЯНАО

22 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Ямало-Ненецкий АО
Фото: Стоян Васев

"Газпром нефть" расширяет перспективный добычной кластер в юго-восточной части ЯНАО

"Газпром нефть" начинает изучение новых активов на юго-востоке ЯНАО. Восточно-Тэрельская группа месторождений станет частью крупного добычного кластера, формируемого в этом регионе, сообщили Накануне.RU в компании.

В Восточно-Тэрельскую группу входят Южно-Кыпакынский, Кутымский и Южно-Ленский участки недр. Они находятся рядом с Отдаленной группой месторождений (ОГМ), объединяющей активы "Газпром нефти" в Пуровском и Красноселькупском районах ЯНАО. 

Участки расположены в автономии: до ближайшей круглогодичной автодороги – 105 км, завозить технику и оборудование можно лишь по зимникам. Для получения дополнительной информации о ресурсном потенциале территории компания планирует пробурить три поисково-разведочные скважины и переиспытать те, что были пробурены ранее.

(2024)|Фото: Роман Шаленкин

"Расширение лицензионного портфеля в ЯНАО – часть общей стратегии компании по развитию ресурсной базы в этом важном для нас регионе. Реализация программы геологоразведочных работ позволит сформировать единый нефтегазовый кластер и ввести в разработку новые запасы", – прокомментировал начальник департамента по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор.

Оператором проекта по разработке Восточно-Тэрельской группы стал "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". Как отметил генеральный директор предприятия Алексей Огородов, одна из актуальных задач на сегодняшний день - обеспечить текущий рост перспективной ресурсной базы.

"Получение новых лицензий усиливает нашу продуктивность в юго-восточной части ЯНАО, где уже несколько лет успешно разрабатывается Отдаленная группа месторождений – основной драйвер добычи "Ноябрьскнефтегаза", – пояснил он.

Добавим, геологические запасы ОГМ составляют более 148 млн тонн нефти. В активной стадии разработки находится Западно-Чатылькинское месторождение, продолжаются геологоразведочные работы на Воргенском участке.

 

Теги: Газпром нефть, добыча


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети