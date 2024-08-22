10 человек отравились в ресторане пятизвездочного отеля во Владивостоке

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления посетителей ресторана пятизвездочного отеля во Владивостоке. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета РФ в телеграм-канале.

Ранее местные СМИ сообщали о госпитализации 10 человек с признаками пищевого отравления после посещения ресторана Burny пятизвездочного отеля на мысе Бурный.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.

Ранее глава Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав пациентов медицинского учреждения в Югре. Напомним, было выявлено 94 пациента кардиодиспансера с симптомами острой кишечной инфекции, из них 58 перевели в инфекционное отделение.