Жильцов дома, пострадавшего от взрыва газа в Кизеле, разместят в ПВР

Жильцы дома по ул. Ленина, 34 в Кизеле, пострадавшего сегодня от взрыва газа, смогут поселиться в пункты временного размещения, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в соцсетях сообщил глава города Андрей Родыгин. Соответствующее решение было принято на созданном оперативном штабе. ПВР будут расположены на базе коррекционной школы по ул. Пролетарская, 104 и спортклуба "Иванов лог" по адресу ул. Прудовая, 64.

Жителям оказывают необходимую помощь в размещении и питании.