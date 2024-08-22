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Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Жильцов дома, пострадавшего от взрыва газа в Кизеле, разместят в ПВР

Жильцы дома по ул. Ленина, 34 в Кизеле, пострадавшего сегодня от взрыва газа, смогут поселиться в пункты временного размещения, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в соцсетях сообщил глава города Андрей Родыгин. Соответствующее решение было принято на созданном оперативном штабе. ПВР будут расположены на базе коррекционной школы по ул. Пролетарская, 104 и спортклуба "Иванов лог" по адресу ул. Прудовая, 64.

Жителям оказывают необходимую помощь в размещении и питании.

Теги: Кизел, взрыв газа, ПВР, жильцы, пострадавшие


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Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2024 11:11 Мск Из дома в Кизеле, где взорвался газ, эвакуировали 26 человек

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